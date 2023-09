Erste Verteidigungslinie der Russen durchbrochen

22 Drohnen abgeschossen

Bei den Angriffen auf Donau-Häfen im Großraum Odessa habe Russland am Morgen 25 Shahed-Drohnen aus iranischer Produktion eingesetzt, von denen 22 abgeschossen worden seien, erklärte die ukrainische Luftwaffe. „Russische Terroristen greifen weiter Hafen-Infrastrukturen an, in der Hoffnung, eine Nahrungsmittelkrise und eine Hungersnot in der Welt zu provozieren“, schrieb Selenskyjs Stabschef Andrij Jermak auf Telegram.