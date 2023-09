Russischer Luftangriff auf Donau-Hafen Ismajil

Die ukrainische Luftwaffe hatte die Bewohner am Hafen von Ismajil am Montag nach Mitternacht aufgerufen, sich in Sicherheit zu bringen. Einige ukrainische Medien berichteten von Explosionen in der Gegend. Bereits am Sonntag waren die Donauhäfen in der Region Odessa Ziel russischer Luftangriffe gewesen.