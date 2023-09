Russischen Truppen in Bachmut droht Zangenangriff

Ukrainischen Truppen ist an der Front in Donezk ein wichtiger taktischer Erfolg gelungen: Sie konnten die Ortschaft Klischtschijiwka im Süden von Bachmut zurückerobern. Zuvor war die Armee schon im Norden der von russischen Truppen besetzten Stadt vorgerückt. Der Ukraine eröffnen sich jetzt Möglichkeiten, Bachmut in die Zange zu nehmen.