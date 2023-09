79-Jährige kam auf Gegenspur: Zwei Schwerverletzte

Am Sonntagnachmittag ereignete sich auf der B 111 in Emmersdorf ein schrecklicher Unfall. „Eine 79 Jahre alte Villacherin geriet mit ihrem Pkw, der von Hermagor kommend in Fahrtrichtung Nötsch im Gailtal unterwegs war, aus bisher unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn“, berichtet die Polizei.