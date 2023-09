Petschnig mit 91 Prozent als FPÖ-Chef bestätigt

„Bereit, Verantwortung zu übernehmen“

Gemeint war damit die SPÖ: Petschnig sprach die Teuerung, die Landessteuern, die Verschuldung des Landes und die illegale Migration an. Es liege an der FPÖ, das Land wieder zur Normalität zu führen, so Petsching. „Die FPÖ ist bereit, Verantwortung zu übernehmen.“ Generalsekretär Michael Schnedlitz, der Bundeschef Herbert Kickl vertrat, holte dann zum weiteren Rundumschlag gegen die Bundes- und Landes-SPÖ aus.