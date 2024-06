Land ermöglicht jetzt Ferienspaß für alle

In knapp zwei Wochen beginnen im Burgenland die Sommerferien. Doch nicht alle Schüler kommen aus Familien, die sich in Zeiten der Teuerung diverse Ferienaktivitäten leisten können. Rund 6000 Kinder und Jugendliche sind nämlich von Armut und Ausgrenzung betroffen. Die Auswirkungen sind fatal: Rückzug aus dem gesellschaftlichen Leben, massive Einschränkung in der Talentförderung, schlechte Ernährung und psychische Langzeitfolgen schaffen bereits in unserer jüngsten Generation eine Zwei-Klassen-Gesellschaft.