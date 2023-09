Badesaison geht trotz lauem Start stark zu Ende

Mehr als 91.000 Linzer Badegäste

Der Großteil der oberösterreichischen Freibäder hat aber bereits seit Schulbeginn seine Tore, Pools und Sprungtürme geschlossen, denn die niedrigen nächtlichen Temperaturen haben die Becken zu sehr abgekühlt. Auch das Linzer Parkbad hat nur noch bis heute, Sonntag, geöffnet. Mehr als 91.000 Besucher genossen alleine im August in den Bädern der Linz AG das kühle Nass. Damit sind auch in Linz die Zahlen aus dem Vorjahr übertroffen. Aber auch in der Wintersaison stehen die Linzer Bäder nicht leer: Ein breites Angebot wie Eislaufen, Saunieren, Schwimmen in den Hallenbädern und vieles mehr steht auch in der kalten Jahreszeit zur Verfügung.