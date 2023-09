„Doskozil könnte wieder Nummer eins werden“

Warum gibt Burgenlands Altlandeshauptmann Hans Niessl in seiner Pension keine Ruhe? Wie kommt er mit seiner Rolle als Patchwork-Papa zurecht? Was denkt er über die Performance der Bundes-SPÖ? Wie zufrieden ist er mit der Arbeit seines Nachfolgers Hans Peter Doskozil - und wie wahrscheinlich ist dessen Rückkehr in die Bundespolitik? Die „Krone“ hat nachgefragt.