Chancen gibt‘s in OÖ doch nur mit neuen Schulden

Bis zu 2 bis 2,2 Milliarden Euro Schulden soll das Land OÖ anhäufen dürfen, sind sich LH Thomas Stelzer (ÖVP) und LH-Vize Manfred Haimbuchner (FPÖ) einig – ein „Bankraub“, zumindest in der Karikatur, der also bis zu eine weitere Milliarde an Finanzschulden zu den schon vorhandenen 1,28 Milliarden Euro bedeuten wird. Notwendig sei das, weil wir in Europa und auf der Welt seit Corona sozusagen von einer Krise in die nächste taumeln.