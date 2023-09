Polizei mit neuem Trainingszentrum für Einsätze

„Moderne Infrastruktur“

„Die Polizei muss modern sowie schlagkräftig sein und bleiben. Zu einer modernen Organisation gehört natürlich auch eine moderne Infrastruktur“, meinte Innenminister Gerhard Karner. Im neuen Gebäude sind auch Räumlichkeiten, in denen Einsätze in Wohnungen oder Häusern trainiert werden können. Die Beamten werden so gezielt und praxisnah auf gefährliche Situationen vorbereitet. „Aufseiten der Polizei braucht es angesichts der stetig wachsenden Herausforderungen in allen Bereichen der Sicherheit eine entsprechende Infrastruktur und Ausbildung auf dem letzten Stand“, so Vize-Landeschefin Astrid Eisenkopf.