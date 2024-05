Lenker blockte Alko-Test strikt ab: Festnahme!

Betrunken und ohne Schein am Steuer

Mit 1,3 Promille im Blut geriet ein Lenker in Markt Allhau im Bezirk Oberwart in eine Polizeikontrolle. Dem nicht genug: Der 44-Jährige hat noch nie einen Führerschein besessen! Suchtgift hatte ein 17-jähriger Lenker „intus“, der einer Streife in Burgauberg im Bezirk Güssing aufgefallen ist. Er wurde gestoppt – und konnte lediglich eine Bestätigung über einen vorläufigen Führerschein vorweisen, die noch dazu bereits abgelaufen war.