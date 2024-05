„Muss die Leistung noch auf die Bahn bringen“

Yohan Blake, der aktuell schnellste aktive Mann der Welt, in der Geschichte der zweitbeste hinter Landsmann Usain Bolt über 100 Meter in 9,69, präsentierte sich vor seinem Start beim Leichtathetik-Meeting in Eisenstadt als Star zum Anfassen. Mittwochabend trifft der Jamaikaner unter anderem auf den Österreicher Markus Fuchs. Davor plauderte er mit der „Krone“ über die aktuelle Form, die Olympia-Qualifikation und seinen Einsatz für benachteiligte Kinder.