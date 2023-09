Künstler schreiben Klima-Brief an Regierung

Politik? „Never say never“

Jenen Kritikern, die an ihr bemängeln, dass sie selbst mit dem Flugzeug fliege und damit das Klima schädige, richtet sie aus: „Das ist ein unnötiges Argument.“ Es gehe ihr in erster Linie nicht um den privaten Lebensstil des „kleinen Mannes“, sondern um die großen Öl- und Gaskonzerne. Ob sie sich selbst einmal vorstellen könnte, in die Politik zu gehen? „Never say never“, lächelt sie.