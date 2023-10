BMW M2: Analoger Freudenspender mit Digitalproblem

Den BMW M2 haben wir bereits vorgestellt, mit Handschaltung und in der Version, die in den USA verkauft wird. Das war ein echter Spaß (hier geht’s zum Fahrbericht)! Jetzt ist der heiße M2 - wieder in Babyblau - mit Achtgang-Automatik dran, und zwar in der hiesigen Spezifikation. Und genau da liegt der Hase im Pfeffer ...