Audi RS7 von Abt: „Schnaps“ pusht ihn auf 1000 PS!

O’zapft per RS-Taste am Lenkrad

Ethanol ist nichts anderes als gewöhnlicher Alkohol. Das „Schnapsfass“ ist nicht dauernd in Gebrauch, der Hahn muss extra aufgedreht werden. Das IWI-System wird über die RS-Tasten am Lenkrad aktiviert. Dazu muss die RS-Taste eine Sekunde lang in einem der zwei RS-Modi gedrückt gehalten werden. Daraufhin wird die zusätzliche Leistung abgerufen, sobald der Fahrer entsprechend aufs Pedal steigt.