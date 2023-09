Von der Leyen taufte erstes Methanol-Frachtschiff

Das Schiff der dänischen Reederei Maersk erhielt am Donnerstag in Kopenhagen den Namen Laura Maersk - dieser soll an das erste Dampfschiff erinnern, das der Kapitän Peter Maersk Møller Ende des 19. Jahrhunderts Laura genannt hatte. Taufpatin von der Leyen unterstrich bei einer Zeremonie im Hafen der dänischen Hauptstadt, welche Bedeutung das neue Containerschiff auch über Europa hinaus habe. Pioniere wie Maersk hätten die Wirtschaft der Zukunft geformt, sagte die Kommissionspräsidentin. „Dieses Ereignis ist ein Big Deal - nicht nur für Europa, sondern für die ganze Welt.“