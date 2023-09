China „überschwemmt“ Welt mit billigen E-Autos

In ihrer wohl letzten Rede zur Lage der Europäischen Union hat Kommissionschefin Ursula von der Leyen am Mittwoch nicht mit Kritik an China gespart. Die E-Mobilität sei eine entscheidende Industrie für eine „saubere Wirtschaft“. Die Weltmärkte würden nun aber von billigen chinesischen E-Autos „überschwemmt“, deren Preis durch staatliche Subventionen gedrückt werde. Von der Leyen kündigte eine Untersuchung wegen Wettbewerbsverzerrung an.