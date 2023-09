China wirft EU „puren Protektionismus“ vor

Zeitung: Es könnte „bisher schärfster Kampf“ werden

Die EU-Kommission sieht die heimische Autobranche durch billige E-Autos aus China in Gefahr und prüft deshalb die Möglichkeit von Strafzöllen. Am Mittwoch hatte EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen gesagt, die Märkte würden weltweit mit billigen E-Autos „geflutet“. „Und ihr Preis wird durch gewaltige staatliche Subventionen künstlich niedrig gehalten.“ Die EU-Kommission habe deswegen Ermittlungen wegen der chinesischen Subventionspraxis auf den Weg gebracht. Diese Auseinandersetzung könnte sich auch auf die eigenen Bestrebungen der EU im Rahmen des „Green Deals“, CO2-neutral zu werden, negativ auswirken. „Chinas Elektrofahrzeug-Markt hat einen wertvollen Beitrag zum Kampf gegen den Klimawandel geleistet - auch innerhalb der EU“, betonte das Handelsministerium in Peking.