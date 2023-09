Libyscher Arzt bricht vor TV-Kamera in Tränen aus

Der Sturm „Daniel“ hatte am Sonntag das nordafrikanische Land erfasst. Nahe Darna brachen zwei Dämme, ganze Viertel der Küstenstadt wurden ins Meer gespült. Straßenzüge sind in meterhohem Schlamm versunken, Rettungsteams suchen in den Trümmern weiter nach Überlebenden. Doch die Hoffnung, Menschen lebend zu finden, schwindet. Videos in sozialen Medien zeigen Fahrzeugkolonnen, die Tote abtransportieren, auf anderen Aufnahmen treiben Leichen im Meer. Geborgene Opfer wurden in Leichensäcken in Massengräbern verscharrt. Auch in anderen Teilen des Bürgerkriegslandes herrscht weiter der Ausnahmezustand.