Streit um Campierverbot geht in die nächste Runde

FP weist Kritik zurück

Der blaue Stadtvize Gerhard Kroiß weist den Vorwurf der Show-Politik zurück. „Das Verbot hat am Messegelände funktioniert. Dass es nur in einem Teil der Stadt gilt, liegt an SPÖ und ÖVP. Sollte diese Verlagerung Schule machen, werden wir auf ein Verbot in der ganzen Stadt drängen.“ Zur Campingplatzsuche sagt er: „Wir suchen genau genommen einen Abstellplatz für Wohnwägen. Die Fachabteilungen prüfen zwei Standorte.“