Kasper wird neuer Chef des „vorarlberg museums“

Dem 42-jährigen Kasper ist es in den vergangenen Jahren gelungen, die Montafoner Museen zu entstauben und somit für neue Besucherschichten interessant zu machen. Einen ähnlichen Ansatz will er bei seiner neuen Aufgabe verfolgen: „Ich wünsche mir ein Museum, das alle Bevölkerungsschichten anspricht und auf mehr Beteiligung setzt. Mir sind vor allem jene Gruppen wichtig, die bisher nicht erreicht werden konnten.“ Was im Umkehrschluss natürlich bedeutet, dass auch im Ausstellungsprogramm die Gesellschaft in aller ihren Facetten abgebildet werden soll.