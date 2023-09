Dreimal frische Krimikost

Die Toten vom Bodensee In der Koproduktion von ORF und ZDF ist Alina Fritsch am Sonntag (17. 9.) in der neuen Folge „Nachtalb“ (20.15, ORF 2) zum erst zweiten Mal als Abteilungsinspektorin Luisa Hoffmann zu sehen. Der insgesamt 17. Fall der populären Reihe stellt Kriminalhauptkommissar Oberländer (Matthias Koeberlin) aus Lindau und Kollegin Hoffmann (Fritsch) aus Bregenz auf eine harte Vertrauensprobe: Als der von Kopfschmerzen, Albträumen und Erinnerungslücken geplagte Oberländer morgens zu einem Tatort an einer einsamen Landstraße erscheint, verschweigt er den Kollegen Komlatschek (Hary Prinz) und Hoffmann, dass ihn mit dem Opfer eine vage Erinnerung verbindet.