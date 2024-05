Humor und Emotion mit Grissemann und Prohaska

2024 stellt der ORF, (fast) frei von Ironie, fest: „So werden wir Europameister“. So lautet der Untertitel der neuen Showreihe „Seitenwechsel“ (Fr., 24. 5., 21.15, ORF 1), in der Jahrhundertkicker, ORF-Analytiker und „Krone“-Kolumnist Herbert Prohaska gemeinsam mit Christoph Grissemann anlässlich der am 14. Juni beginnenden Fußball-EM in Deutschland immer freitags zur Vorabanalyse lädt.