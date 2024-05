Darum singt Emma im Finale am Freitag für zwei

Acht Burgenländer versuchten in den vergangenen zehn Wochen bei der ORF-Castingshow „Die große Chance“ ihr Glück. Eine von ihnen steht am Freitag im Finale: die 19-jährige Emma Lisa Reithofer aus Bad Sauerbrunn. Am Freitag kämpft sie in der ORF-Castingshow um den Sieg. Die Erfolgsaussichten sind vielversprechend.