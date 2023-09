Söder wünscht sich „mehr Wien als Berlin“

Zahl der Asylanträge sinkt

Insgesamt wurden heuer in Österreich bis Ende Juli 28.491 Asylanträge gestellt, das ist ein Rückgang um 35 Prozent im Vergleich zu den ersten sieben Monaten des Jahres 2022. Damit liegt Österreich laut dem Innenministerium in Wien nicht im EU-Trend, wo ein Plus von 30 Prozent verzeichnet wurde. Hierzulande gewährte man bis Ende Juli in insgesamt 9275 Fällen Asyl, 15.691 Entscheidungen fielen negativ aus.