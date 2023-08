Asyl-Trend zeigt in Österreich weiter nach unten

Diese Entwicklung führt man im Innenministerium auf mehrere Faktoren zurück, einerseits auf konsequente Grenzpunkt- und Grenzraumkontrollen in Österreich, andererseits auf Schleppereibekämpfung bereits auf den Routen im Ausland etwa durch österreichische Polizisten in Serbien und Montenegro sowie die „Operation Fox“ vor der österreichischen Grenze in Ungarn.