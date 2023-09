Posthof mit Besucherrekord in neue Saison

Internationale Musikgrößen

Mit der norwegischen Jazzerin Rebekka Bakken, der holländischen Saxofon-Größe Candy Dulfer oder Dub FX aus Down Under sowie der amerikanischen Metal-Band Life Of Agony sind 2023/24 wieder einige internationale Größen in Linz zu Gast. Einen besonderen Ambient-Abend verspricht das Zusammentreffen des deutschen Dada-Veterans Blixa Bargeld („Einstürzende Neubauten“) mit dem italienischen Komponisten Teho Teardo. An heimischen Künstlern machen u.a. „Buhlschaft“ Verena Altenberger, Philipp Hochmair und Kurt Razelli, Birgit und Hubert von Goisern im Posthof Halt.