Top-Autor Elsberg: Hier ist Politik „fetzndeppert“

Was, wenn der Strom plötzlich und flächendeckend ausfällt? Was, wenn das Klima zur Waffe wird? Marc Elsberg verpackt in seinen Romanen die realen Krisen unserer Zeit in spannende Thriller - Millionen Leser weltweit verschlingen seine Bücher. Das sollte auch die Politik - und daraus lernen, so der Autor im „Krone“-Interview über „depperte“ Polit-Strategien, traurige Figuren und die Frage, warum wir lieber langsam sterben, als zu handeln.