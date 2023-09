„Paradebeispiel“ für Verhetzung von Flüchtlingen

Der Angeklagte will in der Werbebranche durchstarten. Sein Faible zum Schreiben holt ihn aber jetzt im Landesgericht ein: Der Angeklagte betrieb nämlich bis vor kurzem noch zwei Blogs im Sozialen Netzwerk Telegram. Und unter den 3000 Beiträgen, in denen der Mann meist Medienberichte kommentierte, fand der Staatsanwalt Hetze. Mehrfach habe er „zum Hass gegen Ausländer und Flüchtlinge aufgestachelt“, so Ankläger Florian Weinkamer.