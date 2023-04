Nachbarn über Asylheim-Pläne völlig entsetzt

„Für uns ist das ein Wahnsinn. Ich verstehe, dass sie irgendwo hin müssen. Aber die Art und Weise ist unter jeder Kritik“, ärgert sich Johann Mayr aus St. Veit. Der Grund für den Unmut des Pongauers? Im Nachbarhaus werden bald zumindest zehn Asylwerber einziehen. „Wenn es eine ukrainische Familie wäre, hätte niemand ein Problem. Aber wenn da alleinstehende Männer aus dem Nahen Osten und Nordafrika ankommen, bin ich echt besorgt“, so der Familienvater. Er verstehe nicht, warum man die Asylwerber um jeden Preis in entlegenen Orten unterbringt. „Hier gibt es nicht einmal ein Lebensmittelgeschäft. Da sind Probleme vorprogrammiert.“ Dazu käme noch ein ganz anderes Problem. In der Umgebung gab es in den vergangenen Jahren eine rege Bautätigkeit. „Das Asylheim wird sich negativ auf den Wert auswirken“, so Mayr, der selbst gerade erst ein hübsches Einfamilienhaus am Nachbargrund errichtet hat. Das vorgesehene Haus ist für Mayr eine Ruine. „Ich verstehe nicht, dass man da überhaupt Leute einquartieren darf“, so der Nachbar.