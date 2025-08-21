Mirabell erstrahlt hellweiß für religiös Verfolgte

Er erinnert an Menschen, die aufgrund ihres Glaubens oder ihrer Weltanschauung Diskriminierung, Gewalt oder sogar Verfolgung erleiden mussten. Das Salzburger Stadtratskollegium setzt ein Zeichen und macht diesen Tag auch in Salzburg sichtbar. Aus diesem Anlass wird am Freitagabend, 22. August 2025, das Schloss Mirabell hellweiß angestrahlt.