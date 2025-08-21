Vorteilswelt
Am UN-Gedenktag

Mirabell erstrahlt hellweiß für religiös Verfolgte

Salzburg
21.08.2025 18:00
Schloss Mirabell
Schloss Mirabell(Bild: Markus Tschepp)

Die Vereinten Nationen begehen am 22. August jedes Jahr den Internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer von Gewalthandlungen aufgrund der Religion oder der Weltanschauung. Dieser internationale Gedenktag wurde 2019 von der UN-Generalversammlung beschlossen.

Er erinnert an Menschen, die aufgrund ihres Glaubens oder ihrer Weltanschauung Diskriminierung, Gewalt oder sogar Verfolgung erleiden mussten. Das Salzburger Stadtratskollegium setzt ein Zeichen und macht diesen Tag auch in Salzburg sichtbar. Aus diesem Anlass wird am Freitagabend, 22. August 2025, das Schloss Mirabell hellweiß angestrahlt.

Gerade in der derzeitigen weltpolitischen Lage, in der Konflikte oftmals auch durch religiöse Zugehörigkeit oder weltanschauliche Unterschiede verschärft werden, komme dem Gedenken besondere Bedeutung zu. Mit der symbolischen Anstrahlung bekräftige die Stadt Salzburg ihren Einsatz für Toleranz, Vielfalt und das friedliche Zusammenleben aller Menschen – über die Stadtgrenzen hinaus.

Die Anstrahlung solle die Bedeutung der Religions- und Weltanschauungsfreiheit als unveräußerliches Menschenrecht unterstreichen. Gleichzeitig diene sie als Mahnung, Opfer von Intoleranz nicht zu vergessen und sich für mehr Dialog und Respekt einzusetzen.

Die Beleuchtung des Schlosses ist am Freitagabend ab Einbruch der Dunkelheit bis 24 Uhr für alle Bewohner:innen und Besucher:innen der Stadt sichtbar.

