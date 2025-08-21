Geigen-Virtuose Garrett probt im Schlabberlook

Seinen Erfolg hat Geigen-Virtuose David Garrett nicht nur seinem musikalischen Talent zu verdanken. Der Deutsche mit wallendem blonden Haar präsentiert sich gerne als sinnlicher „Teufels-Geiger“ in rockigen Outfits und lässt Damenherzen damit höher schlagen. Doch diese Zeiten scheinen nun vorbei...
Im Schlabberlook, mit XXL-Jogginghose und einem ausgewaschenen Shirt präsentierte sich der 44-Jährige jüngst in einem Video auf Instagram. Seine langen Haare hat er zu einem Knoten zusammengebunden. Er wirkt müde.
Dennoch schreibt er unter den Post, dass er sich sehr auf sein Konzert am 30. August in Salzburg freue! In dem kurzen Video, in dem Garrett zu sehen ist, spielt er gerade ein Stück des Komponisten Johannes Brahms. Das Gleiche wird er wohl auch bei seinem Auftritt in der Mozartstadt spielen.
Im großen Saal der Stiftung Mozarteum wird der Musiker im Rahmen des Benefizkonzertes KlangBlickMomente 2025 auf der Bühne stehen. Die Veranstaltun unterstützt krebskranke Kinder und deren Familien.
