Schützen heben Gewehre für Kirchen-Renovierung

In Zederhaus zeigen Schützen am Samstag, wie zielsicher sie sind und spenden gleichzeitig für die Wallfahrtskirche St. Ägidi in St. Michael. Der Reinerlös der Benefizveranstaltung fließt in die Renovierung. Jeder kann mitmachen.
Am Schießstand in Zederhaus werden am kommenden Samstag (23.) die Gewehre für die Kirche angesetzt: Der kaiserlich und königlich privilegierte Schützenverein der Gemeinde und die Schützen St. Michael laden zum Benefizschießen. Gesammelt und geschossen wird für die aufwändige Renovierung der Wallfahrtskirche St. Ägidi hoch über St. Michael, die sich über Jahre erstreckt. „Die Eindeckung mit Schindeln ist schon fertig. Im Hauptschiff ist jetzt vor allem innen noch einiges zu tun“, so Pfarrer Gerhard Fuchsberger, der sich über die großzügige Aktion der Schützen aus der Nachbargemeinde freut. „Das ist großartig. Es ist ein schöner Zugang, wo auch Geselligkeit eine große Rolle spielt.“
Ideengeber war Ernst Rothenwänder, Oberschützenmeister in Zederhaus: „Wir sehen es als kulturellen Beitrag.“ Gerechnet wird mit mindest hundert Teilnehmern, die auf eine handgemalte Scheibe mit Motiv der Ägidi-Kirche zielen werden.
Sogar Erzbischof Franz Lackner persönlich verfasste ein Geleitwort: „Ein wertvoller Beitrag für die Gemeinschaft aller Gläubigen“, dankt er. Jeder kann mitmachen. Start ist um acht Uhr.
