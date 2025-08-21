Schützen heben Gewehre für Kirchen-Renovierung

Am Schießstand in Zederhaus werden am kommenden Samstag (23.) die Gewehre für die Kirche angesetzt: Der kaiserlich und königlich privilegierte Schützenverein der Gemeinde und die Schützen St. Michael laden zum Benefizschießen. Gesammelt und geschossen wird für die aufwändige Renovierung der Wallfahrtskirche St. Ägidi hoch über St. Michael, die sich über Jahre erstreckt. „Die Eindeckung mit Schindeln ist schon fertig. Im Hauptschiff ist jetzt vor allem innen noch einiges zu tun“, so Pfarrer Gerhard Fuchsberger, der sich über die großzügige Aktion der Schützen aus der Nachbargemeinde freut. „Das ist großartig. Es ist ein schöner Zugang, wo auch Geselligkeit eine große Rolle spielt.“