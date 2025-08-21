Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

In Zederhaus

Schützen heben Gewehre für Kirchen-Renovierung

Salzburg
21.08.2025 10:00
Die St. Ägidi-Kirche muss grundlegend saniert werden.
Die St. Ägidi-Kirche muss grundlegend saniert werden.(Bild: Roland Holitzky)

In Zederhaus zeigen Schützen am Samstag, wie zielsicher sie sind und spenden gleichzeitig für die Wallfahrtskirche St. Ägidi in St. Michael. Der Reinerlös der Benefizveranstaltung fließt in die Renovierung. Jeder kann mitmachen. 

0 Kommentare

Am Schießstand in Zederhaus werden am kommenden Samstag (23.) die Gewehre für die Kirche angesetzt: Der kaiserlich und königlich privilegierte Schützenverein der Gemeinde und die Schützen St. Michael laden zum Benefizschießen. Gesammelt und geschossen wird für die aufwändige Renovierung der Wallfahrtskirche St. Ägidi hoch über St. Michael, die sich über Jahre erstreckt. „Die Eindeckung mit Schindeln ist schon fertig. Im Hauptschiff ist jetzt vor allem innen noch einiges zu tun“, so Pfarrer Gerhard Fuchsberger, der sich über die großzügige Aktion der Schützen aus der Nachbargemeinde freut. „Das ist großartig. Es ist ein schöner Zugang, wo auch Geselligkeit eine große Rolle spielt.“

Gezielt wird auf eine handgemalte Scheibe.
Gezielt wird auf eine handgemalte Scheibe.(Bild: Roland Holitzky)

Ideengeber war Ernst Rothenwänder, Oberschützenmeister in Zederhaus: „Wir sehen es als kulturellen Beitrag.“ Gerechnet wird mit mindest hundert Teilnehmern, die auf eine handgemalte Scheibe mit Motiv der Ägidi-Kirche zielen werden.

Lesen Sie auch:
Der Lungauer Priester Gerhard Fuchsberger ist seit 2022 für die Pfarre in St. Michael zuständig ...
Pfarren in Salzburg
„Die Erzdiözese hat mir einen Wunsch erfüllt“
03.12.2023
Generalsanierung
Feuchtigkeit setzt Ägidi-Kirche stark zu
22.12.2024

Sogar Erzbischof Franz Lackner persönlich verfasste ein Geleitwort: „Ein wertvoller Beitrag für die Gemeinschaft aller Gläubigen“, dankt er. Jeder kann mitmachen. Start ist um acht Uhr.

Porträt von Sabine Salzmann
Sabine Salzmann
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

In Kärnten haben Ärztinnen und Ärzte am Montag gestreikt (Bild). Nun warnt die Ärztekammer, dass ...
Auf ganz Österreich
Kammer warnt: Ärztestreiks könnten sich ausweiten
In Bayern ist am Wochenende ein früherer Amokläufer bei einem Ausgang geflohen.
„Keine Gefahr mehr“
Polizei sucht nicht groß nach Amokläufer
In Baden-Württemberg ist ein eigentlich harmloser Maturastreich gehörig schiefgegangen.
Farbe nicht abwaschbar
Maturastreich missglückt: Hohe Strafe für Schüler
Flüchtlingskrise
Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung
Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Neues Treffen mit Putin – und ein Milliardendeal?
212.468 mal gelesen
Fußball International
Spielerfrau kommt halbnackt zum Kinder-Geburtstag
202.764 mal gelesen
Loris Karius‘ Frau Diletta Leotta begeistert Fans und Besucher ...
Steiermark
Gletscher schmilzt und gibt alte Liftanlage frei
195.955 mal gelesen
Reste der alten Liftanlage wurden freigelegt.
Unterhaltung
Entscheidung gefallen: Wien bekommt Song Contest!
1515 mal kommentiert
Wien wird den Song Contest ausrichten, den JJ für Österreich gewann.
Außenpolitik
Meinl-Reisinger in Odessa eingetroffen
1021 mal kommentiert
Meinl-Reisinger und  Andrii Sybiha in Odessa
Innenpolitik
Schiedsspruch nach Scharia – Wiener Urteil empört
927 mal kommentiert
In Wien hat ein Schiedsgericht ein Urteil anhand der islamischen Rechtsvorschrift getroffen ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf