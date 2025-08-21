Acht E-Scooter-Lenker aus Verkehr gezogen

Fahrverbot für Radler auf B 311 ab sofort in Kraft
Am Mittwoch sowie in der Nacht auf Donnerstag führten Verkehrspolizisten in der Stadt Salzburg umfassende Kontrollen durch. Aus diesen Kontrollen resultierten 62 Anzeigen, unter anderem wegen Geschwindigkeitsübertretungen.
Acht Lenkern von E-Scootern wurde die Weiterfahrt untersagt, weil die Fahrzeuge die erlaubten Höchstgeschwindigkeitsgrenzwerte überschritten. Einem Lenker wurde die Weiterfahrt wegen Lenkens eines Fahrzeuges unter Suchtmitteleinfluss untersagt. Zudem besitzt der 22-jährige Deutsche keinen Führerschein. Ergänzend dazu wurden wegen anderer Straßenverkehrsdelikte sieben Organmandate verhängt.
