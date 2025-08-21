Acht E-Scooter-Lenker aus Verkehr gezogen

Acht Lenkern von E-Scootern wurde die Weiterfahrt untersagt, weil die Fahrzeuge die erlaubten Höchstgeschwindigkeitsgrenzwerte überschritten. Einem Lenker wurde die Weiterfahrt wegen Lenkens eines Fahrzeuges unter Suchtmitteleinfluss untersagt. Zudem besitzt der 22-jährige Deutsche keinen Führerschein. Ergänzend dazu wurden wegen anderer Straßenverkehrsdelikte sieben Organmandate verhängt.