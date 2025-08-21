Zwischen Antrag und Trauung lagen nur vier Stunden

Brautkleid, Kosmetikerin, Trauzeugen und rund 100 Gäste – alles stand am Rossbrand parat. Genauestens und geheim geplant, teils Wochen im Voraus. „Ich habe schon ein paar Tricks auspacken müssen“, sagt der frisch Vermählte. Nur das Wetter musste Huber an dem Tag leider dem Zufall überlassen. Auch die beiden gemeinsamen Töchter (2 und 6 Jahre) wurden erst am Tag der Hochzeit in den Plan des Papas eingeweiht. „Da wäre die Gefahr des Ausplauderns zu groß gewesen“, so der Salzburger Gewerkschaftschef.