Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Blitzhochzeit am Berg

Zwischen Antrag und Trauung lagen nur vier Stunden

Salzburg
21.08.2025 08:00
Sie hat Ja gesagt! Margit Walter wusste da noch nicht, dass sie schon in wenigen Stunden ...
Sie hat Ja gesagt! Margit Walter wusste da noch nicht, dass sie schon in wenigen Stunden wirklich heiraten wird.(Bild: hochzeitsbildl.at/Andi Filzwieser)

Es begann mit einer Wanderung im strömenden Regen und endete mit einer rauschenden Hochzeitsfeier. Michael Huber machte seiner Margit am Rossbrand in Radstadt einen Heiratsantrag. Braut und Bräutigam trauten sich nur vier Stunden später!

0 Kommentare

„Willst du mich heute heiraten?“ – diese Frage stellte Michael Huber seiner Lebensgefährtin Margit Walter bei einer Wanderung auf den Rossbrand bei Radstadt. Seine künftige Frau sagte sofort Ja! Auch wenn sie da noch nicht über alle Details informiert war. Denn von Antrag bis Hochzeit waren nur vier Stunden veranschlagt – Huber hatte eine Blitzhochzeit am Berg organisiert.

Mit einer Wanderung im strömenden Regen fing der Tag der Hochzeit an.
Mit einer Wanderung im strömenden Regen fing der Tag der Hochzeit an.(Bild: hochzeitsbildl.at)

Brautkleid, Kosmetikerin, Trauzeugen und rund 100 Gäste – alles stand am Rossbrand parat. Genauestens und geheim geplant, teils Wochen im Voraus. „Ich habe schon ein paar Tricks auspacken müssen“, sagt der frisch Vermählte. Nur das Wetter musste Huber an dem Tag leider dem Zufall überlassen. Auch die beiden gemeinsamen Töchter (2 und 6 Jahre) wurden erst am Tag der Hochzeit in den Plan des Papas eingeweiht. „Da wäre die Gefahr des Ausplauderns zu groß gewesen“, so der Salzburger Gewerkschaftschef.

Rund 100 Gäste waren zur Zeremonie am Rossbrand gekommen.
Rund 100 Gäste waren zur Zeremonie am Rossbrand gekommen.(Bild: Andi Filzwieser)
Das frisch vermählte Brautpaar: Michael Huber und Margit Walter heirateten am 26. Juli.
Das frisch vermählte Brautpaar: Michael Huber und Margit Walter heirateten am 26. Juli.(Bild: Andi Filzwieser)
Haare und Make-Up wurden nach dem sportlichen Aufstieg natürlich komplett gemacht.
Haare und Make-Up wurden nach dem sportlichen Aufstieg natürlich komplett gemacht.(Bild: Andi Filzwieser)
Sogar an eine Kosmetikerin hatte Michael Huber für seine Margit gedacht.
Sogar an eine Kosmetikerin hatte Michael Huber für seine Margit gedacht.(Bild: Andi Filzwieser)

„Die Margit wird auf den Berg gehen und nicht wissen, dass sie von oben als verheiratete Frau herunterkommt“, scherzte der 41-Jährige gegenüber Freunden, die von seinem Plan wussten.

Lesen Sie auch:
Ingrid Gensers Krapfen und Kasknödl sind ein Traum.
Lippbauernalm in Muhr:
„Mit der Alm habe ich mir einen Traum erfüllt“
10.08.2025
Krone Plus Logo
Lackner im Interview
Erzbischof: „Mein Lebensmodell ist nicht für alle“
16.08.2025
Tänzer im Interview
„Salzburg ist eine Stadt mit zwei Gesichtern!“
19.08.2025

Die überraschte Braut war über die unverhoffte Hochzeit am Rossbrand tatsächlich überglücklich. „Ich habe mich wirklich sehr gefreut und wahnsinnig gerne Ja gesagt“, sagt die nunmehrige Ehefrau. Für beide war es – trotz weniger Stunden zwischen Antrag und Heirat – die Traumhochzeit.

Porträt von Maximilian Kronberger
Maximilian Kronberger
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

In Kärnten haben Ärztinnen und Ärzte am Montag gestreikt (Bild). Nun warnt die Ärztekammer, dass ...
Auf ganz Österreich
Kammer warnt: Ärztestreiks könnten sich ausweiten
In Bayern ist am Wochenende ein früherer Amokläufer bei einem Ausgang geflohen.
„Keine Gefahr mehr“
Polizei sucht nicht groß nach Amokläufer
In Baden-Württemberg ist ein eigentlich harmloser Maturastreich gehörig schiefgegangen.
Farbe nicht abwaschbar
Maturastreich missglückt: Hohe Strafe für Schüler
Flüchtlingskrise
Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung
Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Neues Treffen mit Putin – und ein Milliardendeal?
211.981 mal gelesen
Fußball International
Spielerfrau kommt halbnackt zum Kinder-Geburtstag
200.803 mal gelesen
Loris Karius‘ Frau Diletta Leotta begeistert Fans und Besucher ...
Steiermark
Gletscher schmilzt und gibt alte Liftanlage frei
195.339 mal gelesen
Reste der alten Liftanlage wurden freigelegt.
Unterhaltung
Entscheidung gefallen: Wien bekommt Song Contest!
1508 mal kommentiert
Wien wird den Song Contest ausrichten, den JJ für Österreich gewann.
Außenpolitik
Meinl-Reisinger in Odessa eingetroffen
1014 mal kommentiert
Meinl-Reisinger und  Andrii Sybiha in Odessa
Innenpolitik
Schiedsspruch nach Scharia – Wiener Urteil empört
923 mal kommentiert
In Wien hat ein Schiedsgericht ein Urteil anhand der islamischen Rechtsvorschrift getroffen ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf