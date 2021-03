Zwei Jahre auf Bewährung für Hassposter

Er selbst nutzte seit März 2018 ein Pseudonym und kommentierte auch Beiträge, in denen er laut Neher „den Nationalsozialismus positiv erscheinen“ ließ. Auch den Bundespräsidenten verunglimpfte der Angeklagte in mehreren Postings: „Seit 2012 bin ich für solche Fälle zuständig. Es ist der erste Fall, indem der Bundespräsident die Ermächtigung zur Verfolgung gab“, so Neher. „Mein Mandant ist schuldig, ohne Wenn und Aber“, betonte Verteidiger Kurt Jelinek. „Ich habe mich da reinmanövriert. Es war eine Sucht“, zeigte der Mann selbst Einsicht.