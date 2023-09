Überlebende haben Angst, nach Hause zu gehen

Darüber hinaus forderte König Mohamed VI. seine eigene Stiftung auf, den Überlebenden beizustehen. Obwohl der König zuletzt mehr Zeit im Ausland als im eigenen Land verbrachte, trat er auch am Sonntag nicht persönlich vor die Kameras, um sich an die Bevölkerung zu wenden, und reiste zunächst auch nicht in das Katastrophengebiet.