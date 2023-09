Österreicher: „Von einem Moment an schaukelte es“

Um exakt 0.11 Uhr in der Nacht auf Samstag wurde auch für knapp 300 Österreicher, die sich aktuell in Marokko aufhalten, ihre Welt aus den Angeln gerissen. Mauern schwankten, Touristen und Auswanderer wurden aus ihren Betten gerissen. „Hat wild gerumpelt, aber uns geht’s gut“, postete etwa der Medienprofi Roland Puck direkt aus einem Hotel im stark betroffenen Marrakesch. Reiseblogger Robert Puchner verbrachte in der Küstenstadt Safi zwei Stunden in der Nacht im Freien.