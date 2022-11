Karte zeigt riskanteste Erdbebengebiete in Europa

Mindestens 321 Tote und mehr als 62.000 zerstörte Häuser - so die traurige Bilanz des Erdbebens der Stärke 5,6 auf der indonesischen Insel Java vom Montag der Vorwoche. Doch auch in Europa bebt die Erde immer wieder. Schwere Schäden und auch Todesopfer sind dann wie etwa in Italien zu beklagen. Wo das Risiko dafür am größten ist, verrät eine neue Karte.