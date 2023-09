Alko-Schwimmer löste nach Rettung Suchaktion aus

Ein 40-Jähriger aus Ebensee geriet in den frühen Morgenstunden des Sonntags nach einem Besuch im Ebenseer Kirtagbierzelt auf unbekannte Weise in den Traunsee. Gegen 4.10 Uhr früh wurde er von einem 59-Jährigen aus Lambach augenscheinlich in Not im Uferbereich schwimmend gesehen und aus dem See gezogen.