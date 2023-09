Türkis-Grün: Keine Koalitionsgarantie  von Maurer

Grünen-Klubchefin Sigrid Maurer will „keine Garantien“ für einen Fortbestand der türkis-grünen Koalition auf Bundesebene bis zum regulären Wahltermin im Herbst 2024 abgeben. „Es gibt für nichts Garantien im Leben, schon gar nicht in der Politik“, betonte Maurer. Gleichzeitig will sie aber anden gemeinsamen Zielen zwischen den Grünen und der ÖVP festhalten und erteilte vorgezogenen Neuwahlen eine Absage.