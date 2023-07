Klimaschutz: Gewessler will Gesetz noch durchboxen

„So wird man Klimawende nicht schaffen“

Von der SPÖ kam in Sachen Erneuerbare Wärme ein Dementi. Man sei seit Wochen verhandlungsbereit, „aber einen echten Verhandlungstermin gibt es bisher nicht. So wird man die Klimawende nicht schaffen“, kritisierte Umweltsprecherin Julia Herr in einer Aussendung: „Zahlreiche wichtige Gesetzesvorhaben stagnieren seit Monaten, weil sich die Grünen nicht in der Regierung gegen die ÖVP-Blockadepolitik durchsetzen können. Das geht zulasten der Bevölkerung und zeigt nur zu deutlich, dass sich diese Regierung überlebt hat.“