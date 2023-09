„Die ÖVP sehnt sich nach einer Figur wie Kurz“

„Man muss beide Filme sehen, um sich ein Bild zu machen“

Die von Kurt Langbein gestaltete Dokumentation „Projekt Ballhausplatz“, die vom ORF mitfinanziert wurde, bezeichnet Bischofberger als „sehr kritisch bis tendenziös“. Aber auch „Kurz-der Film“ habe kritische Passagen, wenngleich die Tonalität dieses Films eine Spur freundlicher sei. Auch deshalb, weil Kurz selbst immer wieder zu Wort komme und seine Version der Geschichte erzählen kann - an schillernden Plätzen wie New York oder Tel Aviv. Als Journalistin habe sie natürlich beide Filme gesehen. Das legt Bischofberger auch den Zusehern nahe, wenngleich sich das Interesse an den Kurz-Festpielen laut Krone-Umfrage in Grenzen hält. „Man muss beide Filme sehen, um sich ein Bild zu machen.“