Warum die Lohnrunde zur Streikrunde wird

Üble Kampfrhetorik Die Herbstlohnrunde der Metaller beginnt erst in zwei Wochen. Doch die Wortmeldungen im Vorfeld lassen Schlimmes befürchten. Der Verhandler der Gewerkschaft strapaziert das Wort „Lohnraub“, gerade so als ob die Arbeitgeber schuld sind, dass Mieten steigen und Energie so teuer ist. Von Unternehmerseite wird dafür so getan, als ob die Branche völlig am Boden liegt und tausende Jobs wackeln. Man braucht kein großer Prophet sein, dass es wohl nicht lange dauern wird, bis die Streikkeule ausgepackt wird.