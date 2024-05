Diese Stars rocken heuer das Linzer „Krone“-Fest

Und nicht nur die Lokalmatadore aus Österreich spielen für die „Krone“-Leser auf – auch unsere Nachbarn aus Deutschland werden die Hauptbühne rocken. So ist jetzt schon fix, dass die Pop-Rock-Band Juli mit Hits wie „Perfekte Welle“, „Geile Zeit“ oder „Dieses Leben“ am Fest-Freitag den Platz vor der Hauptbühne in eine riesige Party verwandeln wird, weil jeder bei den Hits der Band rund um Frontfrau Eva Briegel einstimmen kann.

Deutscher Chartstürmer am Samstag

Und diese „Geile Zeit“ in Linz geht am Samstag auch beim Auftritt vom Berliner Singer-Songwriter Tim Bendzko weiter, der „Nur noch kurz die Welt retten“ musste, ehe er nach jahrelanger Bühnenerfahrung endlich auch einmal die Fans am „Krone“-Fest verzaubern wird.