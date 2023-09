Abbiege-Fehler kostete Christian (21) das Leben

Was für eine Tragödie! Ein Autofahrer (82) übersah Christian S. auf seinem Motorrad beim Linksabbiegen. Der 21-Jährige konnte dem Auto nicht mehr ausweichen, starb an der Unfallstelle. Der Unfallhergang macht tief betroffen, in seinem Heimatort ist die Bestürzung groß: „Ich habe das Opfer sehr gut gekannt“, ist Josef Leiner, der Bürgermeister von Helpfau-Uttendorf, tief betroffen.