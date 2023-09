Benko: Wie bei Signa Gesetze gebrochen werden

Steuerzahler zahlen mit

Hohe Reputationsverluste hatte Benkos Signa zuletzt aufgrund der Ausflüge in den Handel in Kauf zu nehmen. In Deutschland schlitterte Galeria Karstadt Kaufhof zum zweiten Mal binnen dreier Jahre in die Insolvenz, in Österreich beantragte Kika/Leiner - wenige Tage nach dem Verkauf durch Signa - ein Sanierungsverfahren. Da wie dort gehen die Pleiten am Ende auch auf Kosten der Steuerzahler, die mit dreistelligen Millionenbeträgen zur Kasse gebeten werden.