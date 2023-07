Signa nahm milliardenschwere Bilanz-Änderungen vor

In der Signa Development wurden 161 Mio. Euro nachträglich an Finanzverbindlichkeiten umgegliedert. Bei der Signa Prime Selection wurden 496 und 763 Mio. Euro in Finanzverbindlichkeiten umgruppiert, schreibt „Der Standard“ (Wochenende). Die Signa spricht von einer technischen Anpassung an IFRS-Bilanzierungsregeln.