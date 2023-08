Benko: Kein Rating für die Signa Prime

Einst bestimmten spektakuläre Zukäufe die Schlagzeilen. In den letzten Monaten fiel René Benkos Signa-Gruppe jedoch durch eine Vielzahl an Verkäufen auf. Es schien so, als würde sich der Kaufhausjongleur nach seinen durchwachsenen Ausflügen ins Handelsgeschäft (in Deutschland Galeria Karstadt Kaufhof, in Österreich Kika/Leiner) wieder auf den Immobilienbereich rückbesinnen wollen. Mit frischem Geld, das durch die Abverkäufe ins Haus gekommen sein sollte.