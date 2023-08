Benko: Absturz von Signa Sports United

Mit Signa Sports United hätte René Benko ursprünglich eine neue Ära im sportlichen Online-Handel einläuten wollen. Gut 21 Monate nach dem Börsengang an die New York Stock Exchange (NYSE) müssten bei den Verantwortlichen alle Alarmglocken schrillen: Montag, 28. August, schloss die Aktie bei 1,30 Dollar - was allein in den letzten fünf Tagen ein Minus von 40,09 Prozent bedeutet.